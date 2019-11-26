В России может появиться обязательная идентификация животных. Соответствующий законопроект Министерство сельского хозяйства направит на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года, сообщает ..

В России может появиться обязательная идентификация животных. Соответствующий законопроект Министерство сельского хозяйства направит на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года, сообщает издание "Известия".Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в список для обязательной маркировки войдут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие животные. Идентификация будет проводиться посредством чипирования или нанесения татуировок, передает "".Инициатива о внедрении маркировки была предложена в феврале 2019 года. Как уточняет , она позволит специалистам выявлять источники и вспышки заболеваний скота. По словам Бурматова, владельцы смогут сократить расходы на лечение животных.