Московский ЦСКА не смог договориться с представителями китайского футбольного клуба Бэйцзин Гоань об аренде нападающего Седрика Бакамбы. Столичные армейцы были заинтересованы в услугах конголезского форварда.

Московский ЦСКА не смог договориться с представителями китайского футбольного клуба "Бэйцзин Гоань" об аренде нападающего Седрика Бакамбы. Столичные "армейцы" были заинтересованы в услугах конголезского форварда.Футбольное образование Бакамбу получал во французском клубе "Сошо", воспитанником которого и является. За основную команду он провел 107 матчей, в которых отличился 21 голом. Позже в его карьере были турецкий "Бурсаспор" и испанский "Вильярреал", где он проявил себя ярче всего. В составе "желтой субмарины" он сыграл 105 матчей, забив 47 мячей.Интерес к нему в январе нынешнего года проявляла "Барселона", сообщает Чемпионат.Com.В текущем сезоне за "Бэйцзинь" он сыграл 14 матчей в китайской Суперлиге, в которых поразил ворота соперников восемь раз, а еще четыре раз ассистировал своим одноклубникам. Также он выступает за сборную Конго, где принял участие в 18 играх и забил семь голов.