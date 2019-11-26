В течение двух недель проезд на Московских центральных диаметрах будет бесплатным. За это время планируется полностью отладить всю билетную систему, отрегулировать турникеты, внести коррективы в расписание.

В течение двух недель проезд на Московских центральных диаметрах будет бесплатным. За это время планируется полностью отладить всю билетную систему, отрегулировать турникеты, внести коррективы в расписание."Иволга" на работающих пятый день Московских центральных диаметрах — самый популярный поезд, но вагонов в нем всего семь, ходит он раз в полчаса, а составы в часы пик берут штурмом. Хотя на самом деле ждать именно "Иволгу" не нужно. Ехать можно на любой электричке — они ходят каждые пять минут, а цена — одинаковая.С понедельника, 25 ноября, проезд вообще бесплатный, а поскольку Московские центральные диаметры занимают линии Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений, то получается, что в границах Московской области ближайшие две недели бесплатно можно ездить и за пределами МЦД. Все это время специалисты будут тестировать билетную систему МЦД. Все турникеты и валидаторы, которые стоят на платформах, где турникетов нет, будут отключены. Можно садиться в любой поезд и ехать до места назначения.Контролеры на станциях скучают — они временно стали консультантами. "Нам непривычно, потому что все свободно — вход и выход", — рассказала Юлия Левченко.За пять дней работы на новом виде транспорта уже успели проехать больше полутора миллионов человек. Пассажиры делятся впечатлениями:— Чаще ходить стали электрички, для нас это очень удобно, поскольку мы ездим на тренировки.— Надо мне поехать куда-нибудь во столько-то, даже если опоздала, с кем-то заговорилась, то ничего страшного, поскольку через каждые пять минут идет поезд.— Что может не нравиться? Здесь все нравится — чисто, тепло, уютно, вовремя.Эксперты посчитали — если отказаться от автомобиля в пользу МЦД, можно экономить до пятидесяти тысяч рублей в год. Впрочем, у водителей Лобни и Красногорска выбора нет. Пробки у переездов были и до запуска диаметров, но теперь в часы пик движение тут просто останавливается. Здесь, в Лобне, где начинается первый Московский центральный диаметр, поезда сейчас ходят каждые пять минут, и на железнодорожном переезде выстраивается огромное количество автомобилей, потому что шлагбаум поднимают и опускают каждые две-три минуты. Ждать приходится всем, в том числе и скорой помощи. Водители рассказывают о своем опыте: кто-то стоит около получаса, а кто-то почти полтора часа.Зато проблемы пассажиров МЦД обещают решить — давки больше не будет. На первом диаметре количество вагонов во всех поездах уже увеличили, а на втором это сделают в течение двух недель.