После Второй мировой их было нелегко вернуть, утром 25 ноября их легко украли. Но завтра невозможно будет сбыть их на черном рынке. Даже там, по словам немецкой полиции, не рискнут покупать сокровища дрезденского Зеленого свода: уж слишком известны в Европе эти саксонские богатства.

После Второй мировой их было нелегко вернуть, утром 25 ноября их легко украли. Но завтра невозможно будет сбыть их на черном рынке. Даже там, по словам немецкой полиции, не рискнут покупать сокровища дрезденского "Зеленого свода": уж слишком известны в Европе эти саксонские богатства. Новость об их дерзкой и тщательно спланированной краже менее чем за час возглавила первые полосы всех мировых изданий. Ущерб материальный — почти миллиард евро. Но он, по мнению властей, значительно уступает ущербу культурному. Ведь 95 бриллиантов, в том числе единственный в своем роде подаренный Петром Первым сапфир в 648 карат, это и есть "Сила Саксонии".Сценарий ограбления музея "Зеленый свод" выглядит незамысловато. Около пяти утра двое грабителей устроили замыкание в электрощите, питающем район электричеством. На улице погасли фонари, в музее отключилась сигнализация. Потом они взломали решетку на окне и залезли внутрь. Одну из богатейших ювелирных коллекций в мире вскрыли, как ларек у метро.Камеры наблюдения, правда, питались автономно и зафиксировали действия грабителей. Особых примет — ноль. Вроде бы, оба невысокого роста."Судя по всему, они проникли внутрь через окно, распилили решетку. Первые данные в ходе расследования указывают на то, что рядом со зданием их, видимо, ждала машина, на которой они скрылись", — предполагает глава криминальной полиции Дрездена Фолькер Ланге.Утром на подземной парковке в паре километров от музея, адрес не уточняется, был найден сожженный автомобиль Audi. Возможно, тот самый. Дальше след обрывается. Люди, которые спланировали такое дело, должны были продумать стратегию бегства с награбленным. В их руках — три ювелирных гарнитура XVIII века. Гарнитур — это не единичное украшение, а целый ансамбль изделий. Продать их как произведение искусства невозможно."Важно отметить тот факт, что в течение многих поколений все эти украшения хранились вместе, как единое целое. Ценность каждой части этого гарнитура по отдельности не так велика, как ценность обладания всем этим ансамблем Целиком", — подчеркивает гендиректор государственного художественного собрания Дрездена Марион Аккерман.Руководство "Зеленого свода" пытается намекнуть грабителям, что не стоит распиливать бриллианты. Всего в трех гарнитурах около сотни крупных камней. Но это крик отчаяния на фоне запоздалого понимания, что уж это место стоило охранять понадежнее.Здесь собраны все, но теперь уже не все, драгоценные диковины, какие местные курфюрсты веками приобретали за бешеные деньги или принимали в дар. Коллекция пережила революции и войны, с 1945 по 1958 годы хранилась в СССР. И была возвращена без изъятий, включая ее главное достояние — знаменитый зеленый алмаз весом в 41 карат. Он сейчас, к счастью, экспонируется в Нью-Йорке. И это хорошо, но в остальном, все плохо."Сегодня тяжелый день для культурного наследия Саксонии. И дело не только в материальном убытке. Ущерб, который понесли мы все, невозможно оценить", — сокрушается министр внутренних дел федеральной земли Саксония Роланд Веллер.По данным газеты Bild, страховая стоимость похищенных экспонатов, а рыночной цены они не имеют, — около миллиарда евро. Если так, то мы имеем дело с крупнейшим ограблением в истории. Прежде таковым считалось воровство картин из Бостонского музея изобразительных искусств, откуда в марте 1990 года также двое грабителей вынесли картины Рембрандта, Моне и Дега на сумму в 500 миллионов долларов. Это преступление до сих пор не раскрыто, картины не найдены. И с украденным из дрезденского музея может произойти то же самое. Существует вероятность, что воры действовали по заказу, и тогда сокровища просто исчезнут в недрах чьей-нибудь частной коллекции.