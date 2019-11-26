WADA взялось за старое. Новый допинг-скандал поставил отечественный спорт под удар: в международной организации грозят на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований, включая Олимпийские игры 2020 года. Происходящее не имеет никакого отношения к спорту, все обвинения в адрес Москвы – чистая политика, уверены опрошенные Дни.ру эксперты. По их мнению, России стоит готовиться к самому негативному повороту событий.

WADA взялось за старое. Новый допинг-скандал поставил отечественный спорт под удар: в международной организации грозят на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований, включая Олимпийские игры 2020 года. Происходящее не имеет никакого отношения к спорту, все обвинения в адрес Москвы – чистая политика, уверены опрошенные "Дни.ру" эксперты. По их мнению, России стоит готовиться к самому негативному повороту событий.Вопросы у функционеров WADA вызвали допинг-пробы 2012-2015годов, которые Российская антидопинговая комиссия (РУСАДА) обязалась передатьна изучение в обмен на восстановление в правах. В международной организациисчитают: предоставленная информация не является на 100% достоверной.Расхождение в базе данных – не техническая ошибка, апреднамеренные манипуляции. К такому выводу пришел Комитет по соответствию WADAна заседании 25 ноября. Он рекомендовал на четыре года отстранить Россию отучастия в крупных международных соревнованиях: Олимпиады-2020, ЧемпионатаЕвропы по футболу, финала Лиги чемпионов-2021, мирового первенства по хоккею.Повторяется ситуация почти двухлетней давности: тогда назимнюю Олимпиаду в Южной Корее российские спортсмены поехали под нейтральнымфлагом. Но чтобы получить хотя бы такую возможность, атлетам пришлось пройтичерез все круги ада: нескончаемые допинг-пробы и страх, что безучастные ксудьбе спортсменов чиновники WADA придумают новый повод не допустить их досоревнований.К спорту действия Всемирного антидопингового агентства неимеют никакого отношения, уверен политолог Армен Гаспарян. "Если бы речьдействительно шла о спорте, мы бы читали новости, что все норвежскиебиатлонисты дисквалифицированы за допинг, что никакие они не астматики. Мы быузнали о том, что обнаруженный у бегунов кокаин – вовсе не результат случайногопоцелуя в баре с незнакомым человеком, а элемент сушки при определеннойфармакологии. Наверняка услышали бы что-нибудь и о теннисистках Уильямс",– сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Происходящее – чистой воды политика, Запад будетиспользовать допинг-скандалы, чтобы максимально унизить российских спортсменов,уверен Гаспарян. "Это не предел. Не исключено что насдисквалифицируют лет на 40-50", – предупредил эксперт.В свою очередь политолог Павел Салин напомнил, что прошлыйэпизод вокруг отечественной олимпийской сборной был связан с Чемпионатом мирапо футболу. Москве было критически важно принять у себя мундиаль, а Запад пугалРоссию лишением этого права."Почему информационное давление началось сейчас? Либохотят напугать Москву возможным недопуском к Олимпиаде, либо ожидают отроссийского руководства серьезных шагов во внешней политике", -предположил эксперт.Заседание исполкома WADA, которое расставит точки над i ввопросе об участии россиян в Олимпиаде-2020, состоится 9 декабря в Париже.Примечательно, что в этот же день во французской столице пройдет саммитнормандской четверки с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.Салин не исключил, что раскруткой очередного допинг-скандалаЗапад пытается надавить на Россию и заставить ее пойти на уступки в украинскомвопросе. Но это – жест отчаяния, констатировал эксперт. "Который говорит о том, что у Запада не осталось других эффективных способов давления наМоскву", – считает аналитик.