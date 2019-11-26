WADA взялось за старое. Новый допинг-скандал поставил отечественный спорт под удар: в международной организации грозят на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований, включая Олимпийские игры 2020 года. Происходящее не имеет никакого отношения к спорту, все обвинения в адрес Москвы – чистая политика, уверены опрошенные Дни.ру эксперты. По их мнению, России стоит готовиться к самому негативному повороту событий.
WADA взялось за старое. Новый допинг-скандал поставил отечественный спорт под удар: в международной организации грозят на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований, включая Олимпийские игры 2020 года. Происходящее не имеет никакого отношения к спорту, все обвинения в адрес Москвы – чистая политика, уверены опрошенные "Дни.ру" эксперты. По их мнению, России стоит готовиться к самому негативному повороту событий.
Вопросы у функционеров WADA вызвали допинг-пробы 2012-2015
годов, которые Российская антидопинговая комиссия (РУСАДА) обязалась передать
на изучение в обмен на восстановление в правах. В международной организации
считают: предоставленная информация не является на 100% достоверной.
Расхождение в базе данных – не техническая ошибка, а
преднамеренные манипуляции. К такому выводу пришел Комитет по соответствию WADA
на заседании 25 ноября. Он рекомендовал на четыре года отстранить Россию от
участия в крупных международных соревнованиях: Олимпиады-2020, Чемпионата
Европы по футболу, финала Лиги чемпионов-2021, мирового первенства по хоккею.
Повторяется ситуация почти двухлетней давности: тогда на
зимнюю Олимпиаду в Южной Корее российские спортсмены поехали под нейтральным
флагом. Но чтобы получить хотя бы такую возможность, атлетам пришлось пройти
через все круги ада: нескончаемые допинг-пробы и страх, что безучастные к
судьбе спортсменов чиновники WADA придумают новый повод не допустить их до
соревнований.
К спорту действия Всемирного антидопингового агентства не
имеют никакого отношения, уверен политолог Армен Гаспарян. "Если бы речь
действительно шла о спорте, мы бы читали новости, что все норвежские
биатлонисты дисквалифицированы за допинг, что никакие они не астматики. Мы бы
узнали о том, что обнаруженный у бегунов кокаин – вовсе не результат случайного
поцелуя в баре с незнакомым человеком, а элемент сушки при определенной
фармакологии. Наверняка услышали бы что-нибудь и о теннисистках Уильямс",
– сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Происходящее – чистой воды политика, Запад будет
использовать допинг-скандалы, чтобы максимально унизить российских спортсменов,
уверен Гаспарян. "Это не предел. Не исключено что нас
дисквалифицируют лет на 40-50", – предупредил эксперт.
В свою очередь политолог Павел Салин напомнил, что прошлый
эпизод вокруг отечественной олимпийской сборной был связан с Чемпионатом мира
по футболу. Москве было критически важно принять у себя мундиаль, а Запад пугал
Россию лишением этого права.
"Почему информационное давление началось сейчас? Либо
хотят напугать Москву возможным недопуском к Олимпиаде, либо ожидают от
российского руководства серьезных шагов во внешней политике", -
предположил эксперт.
Заседание исполкома WADA, которое расставит точки над i в
вопросе об участии россиян в Олимпиаде-2020, состоится 9 декабря в Париже.
Примечательно, что в этот же день во французской столице пройдет саммит
нормандской четверки с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Салин не исключил, что раскруткой очередного допинг-скандала
Запад пытается надавить на Россию и заставить ее пойти на уступки в украинском
вопросе. Но это – жест отчаяния, констатировал эксперт. "Который говорит о том, что у Запада не осталось других эффективных способов давления на
Москву", – считает аналитик.