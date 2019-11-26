Средства на реализацию программы форум выиграл на областном конкурсе.

Молодежный добровольческий форум «СОБиРАЙдобро» сегодня стартует в Ставровской средней школе. Там соберется самая активная и творческая молодежьрегиона.Участников ждет интенсивная образовательная программа: диалоговые площадки, тренинги, мастер-классы при участии экспертов, представителей власти, сообщает комитет по молодежной политике. Средства на реализацию программы форум выиграл на областном конкурсе. И теперь объединяет самых идейных школьников и студентов. Они будут создавать новые проекты и искать единомышленников для их реализации.