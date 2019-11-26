Спустя более 30 дней после пропажи найдена мертвой дочь известного американского бойца смешанного стиля, выступавшего в промоушене UFC Уолта Харриса. При этом правоохранители сообщили, что обнаружили только останки Ани Бланчард, заявление об исчезновении которой было подано в полицию 24 октября.

Спустя более 30 дней после пропажи найдена мертвой дочь известного американского бойца смешанного стиля, выступавшего в промоушене UFC Уолта Харриса. При этом правоохранители сообщили, что обнаружили только останки Ани Бланчард, заявление об исчезновении которой было подано в полицию 24 октября."С полной ответственностью могу заявить, что в округе Мейкон были найдены человеческие останки, — цитирует окружного прокурора Брэндона Хьюза интернет-портал CBS 42. – У нас есть все основания подозревать, что они принадлежат именно Ане Бланчард". По словам чиновника, семье погибшей сообщили о страшной находке.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Харрис вместе со своей женой Анжелой обратились в полицию месяц назад, сообщив о пропаже дочери. Позднее стало известно, что органами надзора был задержан молодой человек, которого видели с девушкой в день ее исчезновения. Харрис после пропажи Ани перестал тренироваться и отказался от боя с Алистаром Оверимом 7 декабря.