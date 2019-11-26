Анджелину Джоли часто представляют как икону стиля. Тем не менее, в повседневной жизни знаменитость предпочитает более простые образы.

Анджелину Джоли часто представляют как икону стиля. Тем не менее, в повседневной жизни знаменитость предпочитает более простые образы.Вне красных дорожек кинопоказов звезда голливудского кинематографа чувствует себя комфортно в бесформенных одеждах пастельных тонов. Так ее заметили в странном виде, когда Анджелина отправилась вместе с дочкой за рождественскими покупками.Для выхода на публику Джоли выбрала светлое элегантное корсетное платье неопределенного тона. Образ она дополнила черной сумкой и золотыми часами, похожими на браслет. Ну и куда же без темных солнцезащитных очков? Ее же 11-летняя дочь Вивьен предпочла для себя еще более скромный наряд. Впрочем, как и полагается обычному ребенку.Девочка надела белую свободную футболку с милым мультипликационным персонажем и светлые джинсы. На ноги юная модница выбрала слипоны – максимально удобную обувь для похода в магазин. Стоит отметить, что мама, что дочь решили не особо разнаряживаться для рождественского шоппинга. Если бы не фирменный профиль Анджелины, ее вполне можно было бы спутать с обычной жительницей города.26 Ноя 2019 в 12:58 PSTТем не менее, пользователи социальных сетей были несколько удивлены подобным выбором одежды. Конечно, их внимание было приковано к наряду актрисы, нежели к образу ее дочери. Одни высказали мнение, что таким цветом платья голливудская красотка хотела подчеркнуть белизну своей кожи. Впрочем, другие отметили, что в этом блеклом образе яркая Анджелина попросту "потерялась", сообщает издание .