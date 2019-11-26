Слышать людей, не заметать проблемы под коврик - с таким напутствием обратился к делегатам съезда и президент Владимир Путин.

Владимир Киселев, секретарь регионального отделения "Единой России" на 19-м съезде партии вновь обратил внимание на ситуацию на федеральной трассе. Слышать людей, не заметать проблемы под коврик - с таким напутствием обратился к делегатам съезда и президент Владимир Путин. Тем более, что через два года выборы в Госдуму.«Единая Россия» вновь первая. На 19-ом съезде партия раньше своих политических оппонентов открыто заявила о подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Но чтобы избиратели проголосовали "За", два года надо потратить на реальные дела, обратился к участникам съезда Президент России Владимир Путин.- Главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, нужды, проблемы, реагировать на них, причем, делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать.Курс на обновление, заявленный год назад, продолжится, отметил лидер партии Дмитрий Медведев. Он признал, что предстоящая кампания будет непростой. К 21 году партия должна подойти так, чтобы у избирателей не было сомнений в правильности курса. Ставка - на молодежь, новые идеи, новые лица.Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия: «В каком случае молодые люди будут вступать в партию, да, если партия будет интересной, люди не хотят вступать в неинтересную организацию и этим нужно заниматься».В эпоху цифровизации проблемы людей - как на ладони. Делать вид, что их нет, не получится, уверен депутат Госдумы Игорь Игошин. Уровень ответственности каждого партийца повышается многократно.Игорь Игошин, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»): Мы понимаем, что сейчас у наших избирателей в нашем обществе очень высокий настрой на ротацию новых лиц, на постоянную связь с людьми , чтобы партия отражала мнения людей. В данном случае партия перестраивается».Непростой в условиях острой межпартийной конкуренции будет кампания и во Владимирской области, считает Владимир Киселев. В региональном отделении уже разработана стратегия борьбы. Никакого секрета: открытость и реальные дела.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Со следующего года мы начинаем опрос мнений граждан, какие объекты строить в том или ином районе, проекты , касающиеся развития здравоохранения, очень хорошо работает член партии Аникеев, его машины ездят по области и ведут прием в тех местах , где нет доступной медпомощи , есть проект для детей и молодежи - он называется Отличник по физ-ре.))Ольга Хохлова, член Совета Федерации: «Такое ощущение, что Владимир Владимирович нас услышал, партийцев, которые давно работают , и сказал - главное - это ваши внутренние ощущения, это преданность партии, делу, стране, для того, чтобы не просто прислониться к партии, а отдаваться работе на благо людям».Результат работы «Единой России» люди должны видеть у себя во дворе, а не с экрана телевизора, и эта работа идет, говорит делегат съезда Галина Гордеева, директор Дома культуры из поселка Мелехово. Её и Марию Рыбину из Кольчугинского района избрали делегатами на областной конференции.Галина Гордеева, исполнительный секретарь Ковровского отделения партии «Единая Россия»: «Именно в этом году мы очень активно участвовали в программе «Комфортная городская среда». Не ошибусь, если скажу - в шести населенных пунктах - новые площадки, в том числе небольших населенных пунктах».Мария Рыбина, депутат райсовета народных депутатов Кольчугинского района: «К нам молодежь приходит через реализацию нами иных проектов - росквиз, возрождаем кольчугинский КВН, молодежь вовлекается, она видит и понимает, что даже самый маленький вклад очень важен».Екатерина Гусева, корреспондент: «У меня в руках стаканчик, из которого журналисты и участники съезда пьют кофе в коротких перерывах между сессиями. Рисунок символичен - милая медвежья семья. Сохранение семейных ценностей, поддержка многодетных - такую задачу поставил Президент Владимир Путин. Кстати, кофе вкусный. Бодрит. Сразу хочется работать».Партия должна оказывать услуги народу, а не наоборот, пожалуй, главный посыл съезда. Поэтому скоро в каждом регионе откроются многофункциональные приемные, куда сможет обратиться любой человек, независимо от политических убеждений. И не только рассказать о проблеме, но и получить конкретную помощь. Это только часть стратегии обновления.Екатерина Гусева, Андрей Синягин«Вести-Владимир»