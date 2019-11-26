После публикации рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, который настаивает на санкциях против российских спортсменов, ситуация с предстоящими стартами сборной России на международных состязаниях настораживает, заявила глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

После публикации рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, который настаивает на серьезных санкциях против российских спортсменов, ситуация с предстоящими стартами сборной России на международных состязаниях настораживает, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе."Однако, в данной ситуации единственно верное решение — дождаться 9 декабря [именно в этот день состоится исполком WADA, который и будет принимать окончательное решение по "русскому вопросу", — прим. ред.], цитирует Вяльбе агентство РИА Новости. – И, думаю, не стоит делать преждевременных выводов, хотя ситуация, конечно, настораживает".Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне комитет WADA рекомендовал руководству организации ввести новые санкции против России, в частности, на 4 года ввести запрет на проведение крупных соревнований в нашей стране, допускать до стартов только "чистых" российских спортсменов, но при этом разрешая выступать им только в "нейтральном" статусе, то есть без флага и гимна.