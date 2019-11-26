Полузащитник английского Тоттенхэм Хотспур и сборной Дании Кристиан Эриксен отказал своему клубу в подписании нового контракта. Шпоры предлагали датчанину договор до 2024 года, по которому он зарабатывал бы по 9 миллионов евро.

Полузащитник английского "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Дании Кристиан Эриксен отказал своему клубу в подписании нового контракта. "Шпоры" предлагали датчанину договор до 2024 года, по которому он зарабатывал бы по 9 миллионов евро.Однако теперь Эриксен дал понять, что намеревается сменить обстановку. Как сообщает "Спорт-экспресс", летом датский хавбек покинет "Тоттенхэм" в статусе свободного агента. Основными претендентами на него являются "Пари Сен-Жермен", "Реал" и "Интер".Напомним, что Эриксен выступает за "шпор" с 2013 года, куда он перебрался из голландского "Аякса". За время своей карьеры в лондонском клубе он принял участие в 210 играх, забив 50 голов.