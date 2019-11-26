Во вторник, 26 ноября, в Уфе произошла серьезная авария. На проспекте Октября вахтовый автобус НефАЗ врезался в пятиэтажный дом, сообщает . В результате четыре человека получили травмы. ..

Во вторник, 26 ноября, в Уфе произошла серьезная авария. На проспекте Октября вахтовый автобус "НефАЗ" врезался в пятиэтажный дом, сообщает .В результате четыре человека получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили поездку на другом транспорте, передает телеканал "".На месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства ДТП, уточняет