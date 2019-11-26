Президент Эстонии Керсти Кальюлайд презентовала украинскому коллеге велосипед. Владимир Зеленский за такой жест дружбы оказался высмеян в Сети телеведущей Ольгой Скабеевой и другими пользователями.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд презентовалаукраинскому коллеге велосипед. Владимир Зеленский за такой жест дружбы оказалсявысмеян в Сети телеведущей Ольгой Скабеевой и другими пользователями.Украинский лидер посетил с визитом Эстонию. Информацию о необычном подарке главыреспублики сообщила в своем Твиттере российская журналистка Ольга Скабеева."ЗачОтный троллинг", – приводит реакцию телеведущейЕе ироничный тон поддержали пользователи соцсети. "Со смыслом – езжай, мальчик?", "ПрезидентшаЭстонии в своем репертуаре, опоздав с велосипедом, строит глазки, ибо снег ужележит на тротуаре, значит летом подарит Вовану салазки", "С одной заднейпередачей – далеко ли до Таллина?", "Он хотел радиоуправляемый вертолетик",– высмеяли презент Владимиру Зеленскому.Материал дополняется