Президент Эстонии Керсти Кальюлайд презентовала
украинскому коллеге велосипед. Владимир Зеленский за такой жест дружбы оказался
высмеян в Сети телеведущей Ольгой Скабеевой и другими пользователями.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд презентовала
украинскому коллеге велосипед. Владимир Зеленский за такой жест дружбы оказался
высмеян в Сети телеведущей Ольгой Скабеевой и другими пользователями.
Украинский лидер посетил с визитом Эстонию. Информацию о необычном подарке главы
республики сообщила в своем Твиттере российская журналистка Ольга Скабеева.
"ЗачОтный троллинг", – приводит реакцию телеведущей
Ее ироничный тон поддержали пользователи соцсети. "Со смыслом – езжай, мальчик?", "Президентша
Эстонии в своем репертуаре, опоздав с велосипедом, строит глазки, ибо снег уже
лежит на тротуаре, значит летом подарит Вовану салазки", "С одной задней
передачей – далеко ли до Таллина?", "Он хотел радиоуправляемый вертолетик",
– высмеяли презент Владимиру Зеленскому.
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