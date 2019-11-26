Не секрет, что от волнения можно начать нести различную ахинею. Вот и Полина Гагарина как-то раз умудрилась ляпнуть забавную нелепость со сцены. В эфире Первого канала девушка оправдалась за свой провал.

Не секрет, что от волнения можно начать нести различную ахинею. Вот и Полина Гагарина как-то раз умудрилась ляпнуть забавную нелепость со сцены. В эфире Первого канала девушка оправдалась за свой провал.Буквально на днях певица побывала на вечернем шоу Ивана Урганта, где рассказала, что именно с ней произошло. По словам звезды отечественного шоу-бизнеса, она жутко волнуется и от переизбытка чувств может начать нести всякий бред. Именно это и произошло с ней на концерте в Калининграде."Был роскошный концерт, и он только начинался. Я вышла и хотела сказать: "Я вас люблю!", а сказала: "Вы моя люблю". Потом думаю, господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: "Вы моя люблю, Краснодар!" И я после этого сказала: "Господи смените певицу, сейчас я позову новую", – с улыбкой вспоминает Гагарина.Как сообщает газета "", выступление Полины состоялось 5 октября 2019 года. Мероприятие прошло на сцене "Янтарного" на Сельме.Напомним, что ранее стало известно, что Гагарина не только прекрасная певица, но и яростный блюститель нравственного порядка. Так на шоу "Голос" исполнительница пристыдила ведущего Дмитрия Нагиева за недостойное поведение. На сцене выступали две вокалистки. Они обнимались после выступления, как вдруг к ним пристроился ведущий. Он схватил одну из девушек за бедро, что не могла не заметить Полина.22 Ноя 2019 в 4:40 PST""Что вы себе позволяете, Дмитрий? Я все видела!" – закричала певица. Пойманный с поличным ведущий шоу "Голос" поспешил перевести тему.