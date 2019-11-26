Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не стал отрицать возможного отстранения сборной России по футболу от предстоящего чемпионата Европы 2020 года, а Санкт-Петербург может лишиться права принимать матчи Евро.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не стал отрицать возможного отстранения сборной России по футболу от предстоящего чемпионата Европы 2020 года. Кроме того, по его мнению, Санкт-Петербург может лишиться права принимать матчи Евро."Насколько вероятно, что Россия может лишиться права поехать на футбольный чемпионат Европы-2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи турнира? Такая вероятность существует, — приводит слова Гануса Чемпионат.Com. – Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA"."Для его сохранения мы должны были выполнить два условия: пустить до 31 декабря 2018 года экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу, а также до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA".Напомним, что накануне уже сообщалось о том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства выступает против участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Впрочем, генеральный директор оргкомитета по проведению в России чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин признался, что Россия продолжает подготовку к турниру.