Матчем в Москве между местным Спартаком и нижнекамским Нефтехимиком стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным футбольным счетом 1:0.

Матчем в Москве между местным "Спартаком" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным "футбольным" счетом 1:0.При этом свой единственный гол, ставший победным, спартаковцы провели уже на 2-й минуте встречи: чех Ганзл отлично откликнулся на передачу Вишневского. В дальнейшем хозяева имели некоторое территориальное преимущество, а гости старались добиться у спеха в быстрых контратаках. Но защита "Спартака" во главе со словацким вратарем Гудачеком сыграла отлично.Результаты двух других матче игрового дня: "Аванагрд" – "Витязь" – 3:0, СКА – "Куньлунь Ред Стар" – 4:1.