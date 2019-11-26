Удивительный ретро-город в дореволюционном депо Владимира. Слепок эпохи и настоящее путешествие в прошлое.

Удивительный ретро-город в дореволюционном депо Владимира. Слепок эпохи и настоящее путешествие в прошлое. Проект Тимофея Козина, который остался во Владимире во многом из-за этого депо. Тысячи удивительных вещей, найденных на барахолках, неповторимая атмосфера, и главное - азарт, с которым развивается этот проект. Каким будет будущее депо? И правда ли, что оно будет открыто для всех владимирцев? Подробности - в нашем репортаже.