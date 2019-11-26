Первый месяц зимы станет отличным периодом для перемен в профессиональной сфере и в личной жизни. Гороскоп на декабрь 2019 года для всех знаков зодиака по просьбе Дни.ру составил астролог, нумеролог Олег Персидский.

Первый месяц зимы станет отличным периодом для перемен в профессиональной сфере и в личной жизни. Гороскоп на декабрь 2019 года для всех знаков зодиака по просьбе "Дни.ру" составилОвенВ декабре Овновждет много поездок, мероприятий и, как следствие, знакомств с интереснымилюдьми. Возможен даже служебный роман.Плодотворными будут контакты с зарубежными партнерами во время заграничных поездок. Вы можете начать учебу за границей или приступить к изучению иностранного языка. В целом месяц будет удачен в планекарьеры и продвижения по службе. Возможно также повышение дохода илипривлечение инвестиций в свой проект. Состояние здоровья невызывает опасений, но следует остерегаться травм.ТелецОдинокиепредставители знака могут встретить свою половину в заграничных поездках. Есливы в отношениях, то сейчас хорошее время для совместного отдыха.Тельцов ждет многовозни по денежным вопросам, которая вас будет немного утомлять. Возможно, выпроявите нетерпимость к другим и будете более резки ввысказываниях чем обычно. Это можетпривести к конфликтам. Возможны доходы отзарубежных проектов или от научной деятельности.Есть опасность длясуставов и опорно-двигательного аппарата, поэтому лучше воздержаться отчрезмерной физической нагрузки или экстремальных видов спорта.БлизнецыВ декабре Близнецов ждет много мероприятий иновых знакомств. Уодиноких представителей знака есть все шансы встретить свою вторую половинку. Если вы уже состоите в отношениях, то сейчас хорошее времядля романтического путешествия, вы сможете повысить чувственность друг сдругом.В декабре вашадеятельность будет связана с управлением чужими деньгами, что может бытьдостаточно успешным. Сейчас отличноевремя для заключения долгосрочных контрактов, рекламной кампании, разрешенияюридических споров.Декабрь хорош длялюбой физической активности, направленной на улучшение здоровья.РакРаки смогутуладить любой конфликт в отношениях. Декабрь – хорошее время для досуга слюбимым. Отношения и семья будут стоять на первом месте в этом месяце.В декабре представители этого знакамогут найти новую работу. Месяцтакже подходит для поиска новыхсотрудников и проведения рекламной кампании. Могубеспокоить некоторые ситуации на трудовом поприще, но при должныхусилиях у вас есть все шансы продвинуться по службе и получить прибыль.В декабре есть опасность обострения хроническихзаболеваний. Внимательнее относитесь кпрофилактическим процедурам – высок риск респираторных заболеваний.ЛевУ Львов возможенслужебный роман. Те представители знака,кто состоит в отношениях, наоборот, захотятмноговремени уделять семье.В декабре вы будете особенно красноречивы. Сейчасотличный период, чтобы улучшить отношения с начальством. Наработе возникнет желание увильнуть от исполнения своихобязанностей. Будьте аккуратны с азартными играми.Здоровью Львов вдекабре угрожает только перенапряжение и отсутствие отдыха. Также рекомендуетсяпосетить стоматолога.ДеваРасположениепланет в декабре привнесет много любви и удовольствия в вашу жизнь. Если вы ещеодиноки, то первый месяц зимыпринесет множество возможностейустроить свою личную жизнь.В декабре Девамвероятно придется часть работы брать домой. Также возможны траты наблагоустройство дома, покупку новой мебели и техники. Вероятно, придется решатьмного юридических вопросов.Естьвероятность набрать лишний вес, следите за этим. Рекомендуется регулярнозаниматьсяспортом.ВесыВ декабре семьябудет на первом месте. Выпредпочтете проводить время с близкимидома, чем в шумной компании друзей.Отсутствие выходов в свет может помешать одиноким представителям знакапостроить личную жизнь.Темне менее, по работе ожидается много разъездов иконтактов. Возможно, вы смените сферудеятельности или откроете свой бизнес. Ожидается много трат на нужды семьи идома.Представителямэтого знака рекомендуется следить засердечно-сосудистой системой.СкорпионДекабрь дляСкорпионов – поистине семейный месяц, наполненный приятными хлопотами. Но иодиноких представителей знака может ждать судьбоносная встреча.Чтокасается работы, то в этой сфере вас ждет бумажная волокита. Будьте готовы кнеобходимости внимательно следить за множеством подготавливаемых документов,чтобы не допустить ошибки.Естьвероятность травм и неврологических заболеваний. Сейчас хорошее время, чтобыпривести себя в форму и начать вести здоровый образ жизни.СтрелецНапервое место в этом месяце выйдетчувственность, что пойдет на пользу отношениям.работе вы будете особенно прислушиваться к своей интуиции,что пойдет на пользу вашему финансовомусостоянию. Сейчас хорошее время для завязыванияновых контактов. Если вы в поисках работы, то сумеете успешно пройти собеседования.Также вы сможете найтидополнительный источник дохода, получитеновую должностьили удостоитесь денежнойпремии.декабре вам лучше подождать с активными физическиминагрузками и экстремальными видами спорта, так как велика вероятность травм.Также представители вашего знака будут особенно подверженысезонным заболеваниям.КозерогВ декабре Козерогибудут особенно очаровательны. Большое количество внимания со стороныпротивоположного пола поможет построить свою личную жизнь. ЭХтот месяц подходит для смены имиджаи обновления гардероба.Выбудетефилософски смотреть на возникающие трудности, что поможет сделатьправильные выводы и найти оптимальное решение любых проблем.Всезаболевания в этом месяце будутносить психосоматический характер. Возможны бессонница и головные боли.ВодолейВодолеи будутстремиться к уединению, что не будет способствовать налаживанию личной жизни.Если вы состоите в отношениях, то вам может не хватать проявления любви состороны партнера. Поговорите с ним обэтом.декабре вы будетеподходить к любому вопросу сточки зрения извлечения прибыли для себя и наличия выгоды в будущем.Постарайтесь не переборщить с такой практичностью, так как в долгосрочнойперспективе подобнаятактика поведения не даст хороших результатов.Берегитездоровье и не переохлаждайтесь: в этом месяце выособенно подвержены сезонным простудным заболеваниям.РыбыДекабрь принесетмного знакомств и новых друзей, среди которых одинокие представители знакамогут встретить свою любовь. Если вы состоите в отношениях, то вас ждет благостный и гармоничный период.Этотмесяц удачен для работы. Вы сможете обернуть любую ситуацию в свою пользу, справиться со всемипроблемами и начать претворение в жизнь давно задуманных планов. Наступает хорошее время для сменыработы. Ваше материальное положение должно улучшиться.В декабре Рыбамстоит обратить внимание на давление и профилактику вирусных заболеваний.