Шведский нападающий Златан Ибрагимович сделал намек на то, где он может продолжить свою профессиональную карьеру. В скором времени звездный форвард может стать игроком шведского футбольного клуба Хаммарбю.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович сделал намек на то, где он может продолжить свою профессиональную карьеру. В скором времени звездный форвард может стать игроком шведского футбольного клуба "Хаммарбю".38-летний Ибрагимович выложил в своем личном Instagram-аккаунте видео, на котором изображена футболка "Хаммарбю". Сначала показывается передняя ее часть, а позже задняя, где появляется фамилия игрока. При этом номер Златана не указан, а видео подписано только отметкой аккаунта клуба.Посмотреть эту публикацию в Instagram@hammarbyfotbollПубликация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 25 Ноя 2019 в 10:36 PSTНапомним, что на данный момент швед находится без клуба после того, как у него закончился контракт с американским "Лос-Анджелес Гэлакси". Претендентами на покупку Ибрагимовича назывались итальянский "Милан" и английский "Тоттенхэм".