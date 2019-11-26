Суд Нижнего Новгорода в понедельник, 25 ноября, постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на общую сумму около 2,2 миллиарда рублей. Он обвиняется во взятке в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также незаконном приобретении оружия.

Суд Нижнего Новгорода в понедельник, 25 ноября, постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на общую сумму около 2,2 миллиарда рублей. Он обвиняется во взятке в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также незаконном приобретении оружия.Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на адвоката обвиняемого Игоря Трунова, по делу Леонида Маркелова вынесено решение в пользу генеральной прокуратуры. Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое взыскание, составила более 2,2 миллиарда рублей. При этом адвокат отметил, что решение будет обжаловано.В иске Генпрокуратуры было заявлено 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, наручные часы марки Patek Philippe, стоимость которых составляет один миллион рублей, а также более 8,5 миллиона рублей, 224 тысячи долларов США и 660 тысяч евро. Кроме того, обращению подлежат дорогостоящие предметы роскоши, земельный участок, помещение, квартиры, денежные средства, обыкновенные именные акции.Вместе с Леонидом Маркеловым на скамье подсудимых оказались экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираида Долгушева и глава марийской телекомпании Наталья Кожанова.По данным следствия, обвиняемый получил через Кожанову в качестве взятки более 235 миллионов рублей. Деньги передал учредитель птицефабрики "Акашевская" за покровительство и содействие при получении господдержки.