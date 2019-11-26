Иркутский школьник помог спасти ребенка от похитителя. Как сообщает ГТРК Иркутск, происшествие случилось еще 23 ноября.

Иркутский школьник помог спасти ребенка от похитителя. Как сообщает ГТРК "Иркутск", происшествие случилось еще 23 ноября.Как уточняется, тринадцатилетний мальчик обратил внимание, что мужчина заталкивает в автомобиль плачущую девочку. Школьник не растерялся и обратился за помощью к Глебу Седых — мужчина как раз выходил с работы. Спасатели бросились за машиной. Поняв, что его преследуют, похититель вскоре остановился и бросил ребенка на дороге. Там ее и нашли спасители.Между тем, преследователи сумели запомнить номер машины похитителя и даже его приметы. Вскоре преступника задержали. Ранее он был судим, причем по статье, связанной с педофилией. Ему предъявлено обвинение в похищении человека.Как рассказал Глеб Седых, когда он нашел плачущую девочку, большего всего боялся, что ребенок не поверит ему. Но после звонка маме ему удалось успокоить девочку и отвезти ее в участок. Сегодня мужчину наградили в отделении полиции.