Над олимпийской сборной России, да и вообще над отечественным спортом сгустились тучи: по сообщению инсайдеров, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому WADA лишить наших атлетов права участия в международных стартах еще на четыре года.

Над олимпийской сборной России, да и вообще над отечественным спортом сгустились тучи: по сообщению инсайдеров, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому WADA лишить наших атлетов права участия в международных стартах еще на четыре года.Причиной столь жесткого решения со стороны одного из главных комитетов организации стали проблемы вокруг данных о Московской антидопинговой лаборатории, в которые, как считают представители Всемирного агентства, вносились изменения после того, как нашу страну заподозрили в массовом сокрытии положительных проб спортсменов.После публикации первых обвинений подобного рода в руководстве нашего спорта и Российского антидопингового агентства произошли массовые изменения, казалось, что российская сторона приняла к исполнению решения WADA и других руководящих структур в международных спортивных организациях. Но, получается, что сделано было не все возможное.Нынешней осенью ситуация особенно обострилась. Во-первых, источники в WADA сообщали, что и в самом агентстве, и в антидопинговых структурах ведущих спортивных держав недовольны ситуацией вокруг данных Московской антидопинговой лаборатории.Во-вторых, в руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики, которая давно "на крючке" у антидопинговых служб, снова нашли людей, которые покрывали наших проблемных атлетов (к слову, многие из начальников ВФЛА уже подали в отставку).Наконец, в-третьих, комитет по соответствию WADA после своих расследований, похоже, не остановился только на олимпийских видах спорта, где россияне уже несколько лет "поражены в правах": теперь речь идет о санкциях, например, в отношении наших футболистов, которых могут лишить и чемпионата Европы 2020 года, и чемпионата мира-2022.Исполнительный комитет WADA, который соберется в столице Франции 9 декабря, будет стоять перед крайне сложным выбором. Но, скорее всего, сторонников у нашей страны будет не слишком много и решение может оказаться катастрофическим для российских спортсменов.Правда, после этого нельзя будет "посыпать голову пеплом", любое решение Всемирного антидопингового агентства может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне. Юристам нашего спорта предстоит суровая борьба, но, к сожалению, следует признать, что времени до Олимпиады-2020, которая пройдет летом в Токио, остается очень мало.