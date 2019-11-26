Статистика действительно пугает

«Столько пешеходов на дорогах сшибают последнее время, что страшно становится! Буквально трагедия за трагедией. И сбивают не только там, где нет установленного пешеходного перехода и вне городов и сёл, но и даже на «зебрах». Неужели ничего нельзя сделать, чтобы пешие участники движения были в безопасности?», - В. Сухарев, Владимир.Почему не видно?Наша область стала лидером антирейтинга по числу наездов на пешеходов в тёмное время суток на трассе М7 «Волга». Такую неутешительную статистику опубликовало управление трассы ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород. В области за последние 10 месяцев этого года на дорогах сбили 25 человек. Эта цифра - самая большая среди всех областей, где проходит транспортная магистраль. В Нижегородской области произошло 24 ДТП с участием пешеходов, в Московской области случилось 15 аварий, где сбили людей, в Мордовии - 6, в Ивановской области - 4. На федеральных трассах в результате происшествий погибли 37 человек, ещё 41 получил травмы. Статистика действительно пугает.В дорожном управлении уточняют, что очень часто под колеса машин попадают пешеходы, которые переходят дорогу вне границ населённых пунктов, а ещё - без световозвращающих элементов на одежде. Их попросту не видно. Яркий тому пример - авария, которая случилась вечером 10 ноября на 19 километре трассы М7 «Волга» - подъезд к Владимиру. Тогда водитель автомобиля Форд насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, когда на улице было уже темно.Как исправить?Управление, подведя неутешительные данные, заявляет о старте акции «Сохраните жизнь! Сообщите о незаметном в темноте пешеходе» для всех участников дорожного движения. Людей просят сообщать о тех, кто не обезопасил себя и не оповещает водителей о том, что выходит на дорогу без светоотражающих значков.В дорожном управлении надеются, что Госавтоинспекция, которой будут передаваться поступившие данные, сможет оперативно отреагировать на ситуацию. Сотрудники ГИБДД круглосуточно патрулируют дороги, а значит, есть шанс предотвратить ДТП.Пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород Александр Полянский:«Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, мы призываем всех участников дорожного движения не оставаться безучастными к судьбе пешеходов. Сообщите о людях, которые находятся на федеральных трассах вне населенных пунктов без световозвращающих элементов, по бесплатному телефону 8-800-505-76-52 или в нащу диспетчерскую службу: +7 (831) 282-28-11. Ваша бдительность позволит спасти человеческие жизни. Лишь благодаря совместным усилиям мы сделаем наши дороги безопасными. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих».