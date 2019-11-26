Заслуги дирижёра также не остались незамеченными

Владимирская хоровая капелла мальчиков и юношей под руководством народного артиста, Эдуарда Маркина получила Грин-при в финале V Всероссийского хорового фестиваля, сообщает Зебра ТВ.По словам экспертов, это самое большое достижение в истории хоровой культуры Владимирской области. Такая высокая оценка говорит о том, что многолетние усилия Маркина не прошли даром, и каждое следующее поколение становится всё лучше.Заслуги самого дирижёра также не остались незамеченными. Эдуарда Маркина, как лучшего дирижёра наградили отдельным дипломом.