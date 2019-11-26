Столичные власти могут обсудить вопрос признания киноцентра Соловей на Красной Пресне объектом культурного наследия.

По закону объектом культурного наследия может стать здание, которому не менее 40 лет, однако вопрос реконструкции киноцентра – острый и обсуждаемый, поэтому при необходимости Общественный совет при департаменте культурного наследия Москвы может обсудить и такой вариант развития событий. Об этом в ходе заседания в Мосгордуме сообщил глава департамента Алексей Емельянов, передает РИА Новости.Год назад было решено построить на месте 24-зального кинотеатра гостиничный комплекс, в составе которого планировалась организация досугового центра с кинозалами. Однако проект, предполагающий снос киноцентра, вызвал протесты москвичей и деятелей культуры.Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой сохранить киноцентр. В то же время телеведущая Оксана Федорова поддержала реконструкцию киноцентра.Здание на Красной Пресне было построено в 1989 году.