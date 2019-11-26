Ты вот так вот вылез, ты мой хороший, - жительницы Воркуты запечатлела на видео енота, заглянувшего в ее квартиру через вентиляционное отверстие. По словам автора видео, представитель семейства енотовых навещает обитателей дома уже неделю.

Жительница многоквартирного дома в Воркуте запечатлела на видео визит необычного гостя, заглянувшего в ее квартиру через вентиляцию.На записи, сделанной камерой смартфона, можно наблюдать енота, высунувшегося из отверстия в стене. Животное, свисающее из-под потолка, сумело пробраться в жилище только наполовину – дальше зверек выбраться не сумел, либо просто не захотел.Как сообщают местные СМИ, енот кочует по вентиляции уже неделю. Поначалу обитатели дома думали, что в вытяжку забрался голубь и были несколько озадачены появлением представителя семейства енотовых. Но потом они привыкли к его периодическим визитам, и снабжают животное водой и пищей.Жильца пока не обращались к спасателям, но уже начали выманивать зверька из вентиляции.