Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Он считает, что они не коснутся российского футбола.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Он считает, что они не коснутся российского футбола."Судя по всему, исполком WADA действительно примет эти рекомендации. Но это не коснется российского футбола, — цитирует Колоскова РИА Новости. – Наши позиции в ФИФА и УЕФА очень сильны, наше правительство сможет отстоять интересы сборной и наших футболистов"."И Евро-2020, и финал Лиги чемпионов, и отборочный раунд чемпионата мира 2022 года – все эти соревнования Россия примет, а наша сборная будет принимать участие в международных турнирах".Напомним, что накануне комитет по соответствию WADA дал рекомендации исполкому о том, чтобы дисквалифицировать Россию на четыре года. Это может повлечь за собой отстранение российских команд от международных соревнований, лишение РУСАДА статуса соответствия, а также лишит Россию права принимать международных соревнования.Заседание исполкома WADA состоится девятого декабря в Париже.