Путём обмана строительная фирма заработала более 190 тысяч рублей

Во Владимирской области полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации, занимавшейся строительством фельдшерско-акушерского пункта в селе Черкутино, Собинского района.По информации УМВД России по Владимирской области, организация должна была построить ФАП в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Однако с августа по октябрь 2018 компания, не выполнив работ, предоставила документы на оплату и обманным путём заработала более 190 тысяч рублей.