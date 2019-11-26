Корпоративном конфликт между Сергеем Янчуковым и Виктором Литуевым, возникший из-за несостоявшейся сделки по продаже Итакинского золоторудного месторождения Янчукову, вышел на новый - федеральный - уровень.

Весной 2019 г. в результате плановой проверки Росприроднадзором деятельности ПАО Ксеньевский прииск было установлено, что предприятие под руководством генерального директора Литуева Егора Викторовича, являющегося сыном акционера предприятия Виктора Литуева, осуществило незаконную вырубку свыше 7000 м3 леса, причинив ущерб Российской Федерации (Забайкальскому краю) на сумму более 62 млн. руб. Также в результате проверки финансовой деятельности предприятия выявлены признаки сговора Литуева Е.В. и финансового директора Лебедева М.С. с целью выведения из компании 125 млн. руб. по фиктивному договору оказания услуг.По данным обстоятельствам следственными органами Забайкальского края были инициированы проверки, результаты которых подтвердили изложенные факты, после чего в отношении руководителя ПАО Ксеньевский прииск Литуева-младшего были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 (незаконная вырубка леса) и ч. 4 ст. 160 (растрата) УК РФ, а самого обвиняемого заключили под стражу.В такой ситуации второй акционер предприятия Сергей Янчуков принял решение немедленно сменить генерального директора ПАО Ксеньевский прииск. Новому директору было поручено провести независимый аудит и остановить разграбление компании. Однако не тут-то было, Литуев-старший, понимая, чем эта проверка может ему грозить, стал всячески препятствовать такой смене.Дело приставовПо закону для вступления в полномочия новый генеральный директор компании должен в течение 5 дней подать заявление в налоговую и зарегистрировать себя в качестве нового генерального директора в ЕГРЮЛ. Отсутствие регистрации фактически не позволяет новому лицу осуществлять свои функции.После подачи в начале июля 2019 года вновь назначенным директором соответствующего заявления в налоговые органы, Виктор Литуев обращается в арбитражный суд Забайкальского края, который в разрез своей же практике в течение суток принимает в отношение предприятия обеспечительные меры — запретить налоговым органам регистрировать генеральным директором ПАО Ксеньевский прииск кого-либо, кроме его сына Егора.В ответ на запрет Янчуков подает апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначается на 11 сентября 2019 года. Литуев, понимая, что вынесенное нижестоящим судом решение незаконно и точно будет отменено, накануне, 10 сентября, подает ходатайство о принятии новых обеспечительных мер, только уже по другому судебному делу. И судья вновь в течение суток выносит нужный Литуеву судебный акт — на этот раз был установлен запрет исполнять решение Янчукова о назначении нового генерального директора прииска.Все это время, как показали материалы оперативных проверок Управления Р ГУЭБиПК МВД России, новые необеспеченные займы от предприятия оседали в карманах семьи Литуевых, которая по-прежнему имела распорядительный доступ ко всем счетами компании.Окончательно вопрос об отмене обеих обеспечительных мер решался на судебных заседаниях, назначенных на 16 и 17 октября 2019 года соответственно. Янчуков и его представители указывали на незаконность вынесенных решений и отсутствие оснований для подобных обеспечительных мер. В итоге в указанные датысуды, разобравшись с ситуацией, полностью отменили ранее установленные ограничения, полностью удовлетворив ходотайство Янчукова.И вот назначенный директор вновь подает заявление о регистрации в ЕГРЮЛ, однако его извещают о неприятном факте. Точно в дату отмены обеспечительных мер судом член совета директоров ПАО Ксеньевский прииск Вячеслав Комлев, являющийся по совместительству правой рукой Литуева-младшего, подал заявление в Отдел судебных приставов уже по Юго-Восточному округу г. Москвы с просьбой взыскать с предприятия долг по заработной плате в сумме чуть более 1,2 млн. рублей. При подаче своего заявления он случайно указал неверный адрес Ксеньевского прииска (город Москва вместо города Могочи в Забайкальском крае), а пристав-исполнитель Арчил Гурциев видимо, также случайно данный факт не заметил и не перепроверил. Пристава также нисколько не смутил вид исполнительного документа — удостоверение комиссии по трудовым спорам ПАО Ксеньевский прииск. Как позднее выяснилось, никакой комиссии по трудовым спорам на предприятии никогда не существовало.Поэтому, судебный пристав, очень желая помочь обделенному работнику, в тот же день, 17 октября, возбудил исполнительное производство, несмотря на то, что по закону дело следовало передать в Могочу.Дальше происходит самое интересно, но с учетом дела вполне предсказуемое — принятие новых обеспечительных мер, только теперь в исполнительном производстве. Казалось бы, по факту невыплаты зарплаты следует заморозить расчетные счета предприятия, или арестовать его имущество, которого, судя по балансу, с лихвой хватит на покрытие внезапно возникшего долга. Но нет, пристав решил, что самым эффективным в данной ситуации будет наложение запрета читинским налоговым органам производить какие-либо регистрационные действия в отношении ПАО Ксеньевский прииск в ЕГРЮЛ, в том числе в отношении нового генерального директора. С оформлением постановления о таком запрете пристав тоже решил не тянуть и выпустил его в тот же день.В середине следующей недели, 23 октября, новый директор прииска идет разбираться в Отдел Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по ЮВАО г. Москвы. Подает жалобу на действия судебного пристава в установленной форме на имя начальника Отдела Екатерины Солохненко и все же в конце рабочего дня получает от Гурциева документ об отмене ранее наложенного запрета. Отметка времени на электронной цифровой подписи (ЭЦП) пристава — 17 часов 22 минуты. Здание приставов новый директор прииска покинул уже после 18 часов, так и не дождавшись появления на рабочем месте начальника Отдела.Документ об отмене обеспечительных запретов новый директор прииска сдал в налоговую в Чите, но та все равно отказалась аннулировать в ЕГРЮЛ запись о прекращении полномочий Литуева-младшего. Оказалось, что начальник Отдела ФССП по ЮВАО г. Москвы Екатерина Солохненко, которая хоть и не была на рабочем месте 23 октября, все же нашла время и возможность вынести новое постановление, отменяющее решение её подчиненного о снятии запретов на внесение изменения в ЕГРЮЛ в отношении предприятия. Свой документ начальник Отдела почему-то не решилась подписывать электронной подписью, на которой было бы видно, в какое время он составлен. Видимо, дело о взыскании 1,2 млн., незаконно принятое к производству отделом ФССП по ЮВАО г. Москвы, показалось начальнику отдела крайне важным и ответственным, ради которого нужно было поработать из дома, и лично поставить живую подпись. И неважно, что накануне приставу пришел ответ от банка о том, что на счетах предприятия достаточно денег для покрытия долга: выгодный Литуевым запрет совершать регистрационные действия налоговым органам начальник Отдела ФССП по ЮВАО г. Москвы госпожа Солохненко решила оставить в силе на всякий случай.Источник: