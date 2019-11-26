Возлюбленный певицы Анны Седоковой развелся с женой. По
словам представителя артистки, баскетболист Янис Тимма и его экс-супруга сумели
миром урегулировать споры.
Возлюбленный певицы Анны Седоковой развелся с женой. По
словам представителя артистки, баскетболист Янис Тимма и его экс-супруга сумели
миром урегулировать споры.
Пиар-агент знаменитости сообщил, что спортсмен уже не в
браке. "Ни Янис, ни Анна не состоят в официальных отношениях. Пара работает,
любит друг друга и строит крепкие отношения. Развод Яниса произошел в Риге
мирно и по обоюдному согласию", – отметил представитель Анны Седоковой.
Также стало известно, что сейчас баскетболист
восстанавливает здоровье после серьезной травмы, уже совсем скоро он вернется к
работе. Бывшая жена Яниса Тимма отказалась от каких-либо претензий к нему.
Супруги договорились о совместном воспитании общего малолетнего сына. Анна же, сейчас
в Лос-Анджелесе встречается с дочерью Моникой. Девочка живет с отцом. Об этом сообщает
сайт .
Отметим, что в Сети осуждали за роман с женатым.
Каждый выход в свет артистки и ее избранника сопровождался новостями о том, что,
дескать, певица появилась на людях с чужим мужем. Теперь, судя по всему, поток упреков и
колкостей в адрес звезды прекратится.
26 Окт 2019 в 4:21 PDT
Между тем сама ранее признавалась, что боится
потерять красавца-спортсмена Яниса Тимма. Артистка понимает, что отношения – это
тяжкий труд, а идиллия, которая царит в их паре, не будет длиться вечно. Когда
они узнают друг друга поближе, могут начаться конфликты.