Возлюбленный певицы Анны Седоковой развелся с женой. По словам представителя артистки, баскетболист Янис Тимма и его экс-супруга сумели миром урегулировать споры.

Возлюбленный певицы Анны Седоковой развелся с женой. Пословам представителя артистки, баскетболист Янис Тимма и его экс-супруга сумелимиром урегулировать споры.Пиар-агент знаменитости сообщил, что спортсмен уже не вбраке. "Ни Янис, ни Анна не состоят в официальных отношениях. Пара работает,любит друг друга и строит крепкие отношения. Развод Яниса произошел в Ригемирно и по обоюдному согласию", – отметил представитель Анны Седоковой.Также стало известно, что сейчас баскетболиствосстанавливает здоровье после серьезной травмы, уже совсем скоро он вернется кработе. Бывшая жена Яниса Тимма отказалась от каких-либо претензий к нему.Супруги договорились о совместном воспитании общего малолетнего сына. Анна же, сейчасв Лос-Анджелесе встречается с дочерью Моникой. Девочка живет с отцом. Об этом сообщаетсайт .Отметим, что в Сети осуждали за роман с женатым.Каждый выход в свет артистки и ее избранника сопровождался новостями о том, что,дескать, певица появилась на людях с чужим мужем. Теперь, судя по всему, поток упреков иколкостей в адрес звезды прекратится.26 Окт 2019 в 4:21 PDTМежду тем сама ранее признавалась, что боитсяпотерять красавца-спортсмена Яниса Тимма. Артистка понимает, что отношения – этотяжкий труд, а идиллия, которая царит в их паре, не будет длиться вечно. Когдаони узнают друг друга поближе, могут начаться конфликты.