Турция пересекла очередную красную линию, начав тестирование работы радаров систем противовоздушной обороны С-400, приобретенных у России. Об этом заявил американский сенатор-демократ Крис ван Холлен.

Турция пересекла очередную красную линию, начав тестирование работы радаров систем противовоздушной обороны С-400, приобретенных у России. Об этом заявил американский сенатор-демократ Крис ван Холлен."Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган проявляет неуважение к Трампу, США и НАТО и пересекает еще одну красную черту по С-400", — написал законодатель в своем Твиттере. По его словам, существующий закон требует от президента США введения санкций.Испытания радиолокационных систем С-400 проводятся на авиабазе Мюртед, в качестве учебных мишеней используются истребители F-16 и другие самолеты местных ВВС, сообщает "Интерфакс".Москва и Анкара подписали контракт на поставку ЗРК С-400 в 2017 году. Стоимость партии "Триумфов" оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Поставки систем начались в середине июля текущего года.США раскритиковали Турции за покупку российских комплексов ПВО, после чего приостановили участие Анкары в программе самолета пятого поколения F-35.