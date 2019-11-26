Ксения Бородина часто подвергается нападкам хейтеров. Недавно она сделала громкое заявление на этот счет в Сторис в своем Инстаграм-аккаунте.

Ксения Бородина часто подвергается нападкам хейтеров. Недавно она сделала громкое заявление на этот счет в Сторис в своем Инстаграм-аккаунте.По мнению телеведущей, поливать грязью других могут себе позволить только несчастные, обиженные жизнью люди. Она сравнила злопыхателей с "грязью из-под ногтей".При этом Бородина отказывается выяснять другие причины, по которым пользователи Сети нелицеприятно высказываются в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Она просто-напросто не готова тратить столько времени на социальные сети.Тем временем, позицию актрисы поддержала супруга Константина Меладзе – Вера Брежнева. Она подняла этот вопрос во время интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова.22 Ноя 2019 в 4:27 PSTПо словам исполнительницы, у нее есть определенная тактика взаимодействия с хейтерами. Она всегда отвечает им добрым словом. Потому что артистка уверена, что именно в этом остро нуждается каждый критик.Кроме того, недоброжелатели не получают ответной агрессии на свои высказывания. Благодаря этому, они успокаиваются и постепенно становятся преданными поклонниками.