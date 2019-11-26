В Краснодаре легковой автомобиль сбил мужчину и дочь, которые ехали на электросамокате по проезжей части. Видеозапись страшного столкновения появилась в Сети.
В результате аварии отец ..
В Краснодаре легковой автомобиль сбил мужчину и дочь, которые ехали на электросамокате по проезжей части. Видеозапись страшного столкновения появилась в Сети.
В результате аварии отец получил множественные переломы. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает "".