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<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2019-legkovushka-sbila-muzhchinu-i-rebenka-na-elektrosamokate-video.html" target="_blank">Легковушка сбила мужчину и ребенка на электросамокате (видео)</a> - В Краснодаре легковой автомобиль сбил мужчину и дочь, которые ехали на электросамокате по проезжей части. Видеозапись страшного столкновения появилась в Сети. В результате аварии отец ..