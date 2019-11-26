Во Владимирской области будет временно перекрыто движение в связи с монтажом П-образной опоры.

Вниманию водителей! В ночь на 27 ноября на 144 км трассы М-7 «Волга» временно перекроют движение, информирует Упрдор Москва – Нижний Новгород. С 0.00 до 0.30 во Владимирской области будет временно перекрыто движение в связи с монтажом П-образной опоры. Объезд возможен через Покров, Вишневый, Ставрово и Лакинск с выездами на федеральную трассу на 103 и 156 км. Водителей опросят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут.