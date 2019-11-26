Сегодня, 26 ноября, свой день рождения празднует актер Максим Аверин. Артист откровенно рассказал о том, почему у него до сих пор нет семьи, и о разрыве связи с родным братом.

Сегодня, 26 ноября, свой день рождения празднует актер Максим Аверин. Артист откровенно рассказал о том, почему у него до сих пор нет семьи, и о разрыве связи с родным братом.Максим Аверин родился в семье художника-декоратора и портнихи. Актер рассказал занимательную историю своего рождения. "Кто-то из бабок, повитуха какая-то, что-то такое сказала моей бабушке, дескать, имя его будет известно... И это так всем понравилось! А папа хотел назвать меня Валей, потому что ему нравился Валентин Катаев. А мама сказала: "Что значит Валя? Человек великим будет, а ты – Валя! Нет уж! Пусть лучше будет Максим!" ...На этом мое величие и закончилось", – со смехом сообщил актер.Артист убежден, что его мать, которая умерла два года назад, была уникальной женщиной. Он поведал другую, на сей раз мистическую, историю: "Я, когда был маленький, спросил у мамы: "Что это у меня такие две точки выше колен?" Мама говорит: "Это родинки". Я говорю расстроенно: "Мама, ну зачем они?" А она: "Вот если я тебя потеряю, то по этим родинкам смогу найти!" И вот, когда мамы не стало, одна родинка исчезла... Я так хорошо помню этот разговор...""Родинка – это вроде как прощание с той жизнью. Вообще она любопытная в своих разворотах-поворотах..." – философски заключил Максим Аверин.25 Ноя 2019 в 10:42 PSTМатериал дополняется