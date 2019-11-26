Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие заболевания угрожают сотрудникам офисов, которые ведут малоактивный образ жизни. Доктор также дала несколько рекомендаций.

Телеведущая Елена Малышева рассказала, какие заболевания угрожают сотрудникам офисов, которые ведут малоактивный образ жизни. Доктор также дала несколько рекомендаций.Не секрет, что организму человека постоянно нужны движения, если только нет никаких медицинских противопоказаний. Тем не менее, далеко не все стремятся после тяжелого рабочего дня отправиться на пробежку или в спортзал. Малышева показала, чем это может обернуться для здоровья.В рамках своей телепрограммы "" Елена пригласила в студию пятерых человек, которые заслужили в своих организациях звание "сотрудник месяца". Оказалось, что у гостей имелись различного рода проблемы со здоровьем, на что теледоктор указала во время эфира.Большинство офисных сотрудников пожаловалось на такие проблемы как: избыточный вес, варикоз и различные искривления позвоночника. Стоит отметить, что если с лишними жировыми отложениями все понятно, то варикоз берется из-за пережимания вен сидением на одном месте, а искривления – из-за неудобной посадки при работе, что и подтвердил коллега Малышевой.ДокторГерман Гандельман подтвердил, что офисная работа ведет к ожирению, синдрому раздраженного глаза или синдрому сухого глаза, варикозу и остеопорозу. В связи с этим медики порекомендовали сотрудникам совершать небольшие передышки, во время которых нагружать себя физической активностью.Впрочем, доктора отметили, что совершенно не обязательно делать марш-бросок вокруг здания – достаточно пятиминутной зарядки. Помимо нее еще благотворное влияние окажут специальные упражнения для пресса и увлажнение воздуха.