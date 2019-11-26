В отношении водителей, пренебрегающих правилами, сотрудники регионального УГИБДД составили административные материалы.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, в ходе которых разъясняют водителям транспортных средств правила перевозки юных пассажиров и применения детских удерживающих устройств, напоминают о том, что пренебрежение может привести к трагедии. Однако, остаются автолюбители, которые по-прежнему нарушают ПДД.С целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, снижения детского дорожно-транспортного травматизма сегодня на территории Владимира прошли массовые проверки.Сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области в течение полутора часов несли дежурство у четырех дошкольных учреждений, гимназии на Суздальском проспекте и у школы на улице Парижской Коммуны областного центра.За это время полицейские осуществили проверку более 120 транспортных средств на предмет соблюдения водителями правил перевозки детей. В пяти случаях выявлены нарушения, предусмотренные ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, предусмотренные ПДД).В отношении всех правонарушителей составлены административные материалы. Теперь им придётся заплатить штраф в размере 3 000 рублей.С каждым сотрудники полиции провели профилактические беседы, в ходе которых в очередной раз напомнили, что ответственность за безопасность детей-пассажиров лежит на плечах взрослых.Профилактическая работа по соблюдению водителями требований к перевозке детей продолжается.