Врачи дали ценные советы любителям мандаринов. Оказывается, бесконтрольное употребление этих цитрусовых может привести к серьезным последствиям.

Врачи дали ценные советы любителям мандаринов. Оказывается, бесконтрольное употребление этих цитрусовых может привести к серьезным последствиям.Мандарины обладают целым рядом полезных свойств. Они способны насытить организм витаминами, вывести токсины и повысить иммунитет. Кроме того, яркий оранжевый цвет и спелая вкусная мякоть могут поднимать настроение. Тем не менее, несмотря на все полезные качества, злоупотреблять ими не стоит.Как сообщает телеканал "" со ссылкой на РИА Новости, эти цитрусовые можно употреблять в пищу ежедневно, однако в ограниченном количестве. Медики уточняют, что всего в день можно съедать только четыре фрукта, и не более. Врачи уточняют, что мандарины стоит есть утром или днем до 5 часов вечера. При этом не рекомендуется употреблять цитрусовые на голодный желудок, уточняет .Тамара Прунцева, врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" заметила, что традиция ставить вазу с мандаринами на новогодний стол в целом полезна. Но только в том случае, если у едоков нет противопоказаний. В мандаринах полезны и мякоть, и корки, в которых много антиоксидантов и белых волокон, содержащих флавоноид нобилетин. Последний – мощное противовоспалительное средство.Так чем же опасно переедание мандаринов? А вот чем. Издание отмечает, что из-за богатства этих фруктов клетчаткой у человека, решившего излишне побаловать себя спелыми цитрусами, может появиться аллергия, вздутие живота и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так что, как говорится, все хорошо в меру.