Врачи дали ценные советы любителям мандаринов. Оказывается, бесконтрольное употребление этих цитрусовых может привести к серьезным последствиям.
Врачи дали ценные советы любителям мандаринов. Оказывается, бесконтрольное употребление этих цитрусовых может привести к серьезным последствиям.
Мандарины обладают целым рядом полезных свойств. Они способны насытить организм витаминами, вывести токсины и повысить иммунитет. Кроме того, яркий оранжевый цвет и спелая вкусная мякоть могут поднимать настроение. Тем не менее, несмотря на все полезные качества, злоупотреблять ими не стоит.
Как сообщает телеканал "" со ссылкой на РИА Новости, эти цитрусовые можно употреблять в пищу ежедневно, однако в ограниченном количестве. Медики уточняют, что всего в день можно съедать только четыре фрукта, и не более. Врачи уточняют, что мандарины стоит есть утром или днем до 5 часов вечера. При этом не рекомендуется употреблять цитрусовые на голодный желудок, уточняет .
Тамара Прунцева, врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" заметила, что традиция ставить вазу с мандаринами на новогодний стол в целом полезна. Но только в том случае, если у едоков нет противопоказаний. В мандаринах полезны и мякоть, и корки, в которых много антиоксидантов и белых волокон, содержащих флавоноид нобилетин. Последний – мощное противовоспалительное средство.
Так чем же опасно переедание мандаринов? А вот чем. Издание отмечает, что из-за богатства этих фруктов клетчаткой у человека, решившего излишне побаловать себя спелыми цитрусами, может появиться аллергия, вздутие живота и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так что, как говорится, все хорошо в меру.