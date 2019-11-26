Традиционно международный турнир объединил владимирских боксеров и спортсменов из Брестской области республики Беларусь.

Суздаль вновь принял соревнования по боксу, посвященные памяти Героя Советского Союза Андрея Кижеватова. Традиционно международный турнир объединил владимирских боксеров и спортсменов из Брестской области республики Беларусь. Площадку предоставил туристический комплекс Арт-отель "Николаевский Посад".Белорусский спортсмен Антон Швец на этом турнире в числе сильнейших - боксер входит в состав национальной команды. Здесь он уже успел продемонстрировать свои сильные стороны: на ринге одержал победу над владимирским спортсменом. Правда, говорит Антон, он мог показать больше. Соперник не позволил - часто приходилось отрабатывать "встречу" атаки.Антон Швец, боксер, г.Брест, республика Беларусь: «Характер. Не бояться. Ты можешь забояться и недооценить себя. И проиграть. Нужна уверенность. Ближайшие соревнования у нас вот в марте месяце. Отборочный республики на Европу. Я планирую выиграть».13 весовых категорий, 39 боксеров. Участники - Брестская и Владимирская области и отдельно сборная команда «Динамо» также из 33 региона. Турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза Андрея Митрофановича Кижеватова, отдавшего свою жизнь в бою за Брестскую крепость в годы Великой Отечественной, проходит в пятый раз. В прошлом году боксеров двух стран встречал Брест. Эти матчевые встречи, говорят здесь, давно перестали быть только состязаниями. Обе стороны все три соревновательных дня организуют для боксеров активный отдых, экскурсии по знаковым местам. Постоянным местом прописки в Суздале для ребят стал туристический комплекс Арт-отель "Николаевский Посад".Игорь Цыкин заместитель председателя владимирского регионального отделения общества "Динамо": «Однозначно, этот зал подходит для многих мероприятий, которые можно проводить. Особенно, конечно, бокс. Здесь и освещение, и акустика, и климат, - всё здесь подходит для проведения боксерских боев. Ребятам из Белоруссии здесь очень нравится».По итогам турнира, первое место досталось сборной общества Динамо, второе - у гостей соревнований и третье - у команды Владимирской области. В следующем году турнир планируется провести в Минске. Организаторы надеются выйти на новый уровень - заявлено участие команд шести государств.Кристина Иванова«Вести-Владимир"