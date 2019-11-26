МИД Китая вызвал американского посла. Дипломату Терри Брэнстеду Пекин заявил решительный протест: Вашингтон вмешивается во внутренние дела КНР. Об этом говорится в сообщении китайского ведомства.

МИД Китая вызвал американского посла. Дипломату Терри Брэнстеду Пекин заявил решительный протест: Вашингтон вмешивается во внутренние дела КНР. Об этом говорится в сообщении китайского ведомства.Поводом стало то, что Конгресс США на прошлой неделе одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге", теперь бумага пойдет на подпись Трампу. Документ предусматривает в том числе и возможные санкции в связи с ситуацией в Гонконге.С июня в этом специальном административном районе КНР, который является финансовым и туристическим центром, периодически проходят демонстрации и столкновения. В китайском МИД "закулисным спонсором" этих волнений назвали США.Массовые протесты в Гонконге, продолжающиеся с начала июня, были спровоцированы законопроектом об экстрадиции, который впервые позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых материковому Китаю.Демонстрации переросли в более широкое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе остается напряженной.