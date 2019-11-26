Сразу два российских клуба сыграют в Финале четырех мини-футбольной Лиги чемпионов. Это стало известно после того, как в Тюмени местная команда завоевала вторую путевку в четверку сильнейших на континенте. Ранее свою группу в элитном раунде турнира выиграли футзалисты КПРФ.

Сразу два российских клуба сыграют в Финале четырех мини-футбольной Лиги чемпионов. Это стало известно после того, как в Тюмени местная команда завоевала вторую путевку в четверку сильнейших на континенте. Ранее свою группу в элитном раунде турнира выиграли футзалисты КПРФ.Если "коммунисты" уверенно выиграли в своем полуфинальном квартете все три матча, то путь чемпионов России из "Тюмени" в решающий раунд Лиги чемпионов был сложнее. После победы над казахстанским "Аятом" (3:0) сибиряки сыграли вничью с хорватским "Новым Вриеменем" (3:3). Так что в заключительном домашнем матче группы против португальского "Спортинга" наших устраивала только победа.И "Тюмень" ее добилась, несмотря на то, что опытные португальцы были формальными фаворитами группового этапа. Счет в игре – 3:1 в пользу тюменцев, у которых голы забили Лобков, Батырев и Антошкин. В итоге у "Тюмени" 7 очков, у "Спортинга" – 6, у "Ново Вриемя" – 4, у "Аята" – 0.Теперь "Тюмень" и КПРФ сыграют в Финале четырех против двух испанских грандов мини-футбола: две другие группы элитного раунда Лиги чемпионов выиграли "Барселона" и "Мурсия". Место и время решающих встреч пока не определено. Но представители КПРФ сообщили, что будут подавать заявку на проведение решающей части турнира в России.