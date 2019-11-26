× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2019-mne-bylo-ochen-bolno-lyubovnik-milyavskoj-poyavilsya-v-efire-pervogo-kanala.html" target="_blank">Мне было очень больно: любовник Милявской появился в эфире Первого канала</a> - Скандал вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. В студии шоу на Первом канале, главным героем которого стал муж певицы, появился ее любовник.