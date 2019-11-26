Боевики террористической группировки в Сирии и организация Белые каски готовят в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия.

Боевики террористической группировки в Сирии и организация "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия.По данным Минобороны РФ, в начале ноября в город Сармада (к северо-востоку от Идлиба) прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами. В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители.Дезинформацию планируется разместить в соцсетях и представить как доказательства преступлений сирийского правительства Сирии и действий российской армии против мирных граждан, сообщает "Интерфакс".Накануне в СМИ появилась информация о том, что Организация по запрещению химического оружия могла подделать доклад о якобы произошедшей химической атаке в сирийском городе Дума.Речь шла о событиях 7 апреля прошлого года в городе Дума близ Дамаска. Тогда сразу несколько неправительственных организаций сообщили о химической атаке. "Белые каски", которых официальная Москва считает псевдогуманитарной организацией, заявили, что ее жертвами стали 70 человек, а еще несколько сотен находятся в критическом состоянии. В атаке обвинили сирийские правительственные войска.Это стало предлогом для ракетно-бомбового удара по Сирии. США, Франция и Великобритания нанесли его спустя всего неделю. По трем целям на территории арабской республики было применено 105 ракет разных типов. Сирийское правительство назвало эти удары нарушением международного права.В середине ноября 2019 года в Стамбуле умер один из основателей "Белых каскок".