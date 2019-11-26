Муж певицы Лолиты Милявской вновь появился в студии программы На самом деле на Первом канале. Дмитрий Иванов не ожидал, что его пока еще супруга тоже появится в эфире.

Муж певицы Лолиты Милявской вновь появился в студии программы"На самом деле" на Первом канале. Дмитрий Иванов не ожидал, что его пока ещесупруга тоже появится в эфире.Развод популярной певицы Лолиты Милявской стал одним изсамых громких скандалов этой осени. Артистка публично обозвала пока еще мужатренера по сквошу 44-летнего Дмитрия Иванова альфонсом. После она предалаогласке интимную переписку супруга с любовницей. По некоторым данным связьспортсмена и 38-летнего косметолога из Беларуси Ольги Кулиевой длится с 2017 года.Дмитрий Иванов отрицает обвинения артистки. Он, по егословам, стал жертвой оговора, мол Лолита обижена и таким образом мстит ему. Вэфире ток-шоу "На самом деле" супруг артистки прошел детекторлжи. Проверка на полиграфе доказала неверность Иванова. Дмитрий призвал неверить результатам исследование, он отказался признать, что два года изменялжене.20 Ноя 2019 в 6:50 PSTИнтересно, что к предварительной проверке на детекторе лжи,которая в обязательном порядке проводится перед съемками, пока еще супругзвезды пришел с двумя адвокатами. Как оказалось, юристы подготовили спортсменак общению с полиграфологом. Более того, защитники Иванова вынудили редакцию ток-шоу"На самом деле" подписать контракт, который запрещает специалисту по правде илжи задавать вопросы, которые не были заранее с ними согласованы. Таким образомюристы, работающие на Дмитрия, сделали проверку на детекторе лжи абсолютнонеинформативной.Телевизионщики, сообразив, что контракт связывает им руки,решили обратиться к другой стороне нашумевшего конфликта. Съемочная группа отправилась домой к Лолите Милявской. Артистка предоставиларедакторам ток-шоу компьютер, на котором, по ее словам, Дмитрий Иванов, ещебудучи женатым человеком, несколько лет вел интимную переписку."К сожалению, Дмитрий Иванов, уходя из моей квартиры, забралподаренный мной же ему ноутбук, а оставил большой компьютер в совершеннодевственном состоянии для него. Просто открыли переписку. И я хочу, чтобы высами покопались. Ничего даже взламывать не пришлось", – сказала Лолита Милявскаяв эфире ток-шоуДмитрий Иванов, в свою очередь, судя по всему, не ожидал, что его и экс-возлюбленную столкнут лбами. Отвечая на вопросы экспертов,спортсмен даже вышел из себя.