На парусники Крузенштерн и Седов прибыли курсанты. Совсем скоро они отправятся в кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Барки начали готовить к масштабной экспедиции. Напомним, стартует она уже в первых числах декабря.

На парусники "Крузенштерн" и "Седов" прибыли курсанты. Совсем скоро они отправятся в кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Барки начали готовить к масштабной экспедиции. Напомним, стартует она уже в первых числах декабря, передает ГТРК "Калининград".Курсантам предстоит совершить зимний переход через Атлантику. Они частично повторят маршрут экспедиции первооткрывателей континента - Лазарева и Беллинсгаузена. Кроме того, на парусниках состоятся мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ. По планам, кругосветка продлится около года. В составе экипажей будут как курсанты вузов Росрыболовства, так и других высших учебных заведений.Первыми в город приехали парни из Санкт-Петербурга, позже к ним присоединились курсанты из Астрахани. Боцманы, а также руководители "Морской практики" уже успели рассказать ребятам о правилах безопасности и провести вводный инструктаж. Следующий этап адаптации - десятидневная спецпрограмма, которая будет включать в себя тренировки по оказанию первой помощи, противопожарной безопасности и борьбе за живучесть корабля.