В течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1,4 млн человек

Количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку 100 млн. В течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1,4 млн человек.Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на сдачу экзамена в Госавтоинспекцию и получения водительского удостоверения. Также в десятку наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.Российский портал госуслуг работает с 2009 года и сегодня является одним из самых популярных государственных сайтов в мире. По оценке SimilarWeb, он занимает второе место по посещаемости в категории Law and Government, уступая только порталу государственных услуг Великобритании.Учетная запись портала госуслуг — единый ключ доступа к сайтам Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, Росреестра, общественной сети Wi-Fi в московском метро и еще почти 4 000 государственных и коммерческих ресурсов. Для авторизации необходима подтвержденная учетная запись, обладателями которой сегодня являются около 62 млн человек (60% от общего числа зарегистрированных). Подтвердить учетную запись можно в , а также через онлайн-кабинеты Сбербанка, «Почта Банка», «Тинькофф банка» и банка «Санкт-Петербург».Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующее положение на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, центров обработки данных и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.