Мужчина ранее работал на складе в должности заведующего и периодически похищал рыбную продукцию компании. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержан подозреваемый в краже.В полицию обратился представитель компании с заявлением о краже. По словам потерпевшего, со склада во 2-м Котляковском переулке пропала замороженная рыбная продукция, принадлежащая фирме. Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 35-летнего приезжего.Установлено, что мужчина ранее работал на складе в должности заведующего и, используя служебное положение, периодически похищал рыбную продукцию компании. Похищенным он распоряжался по своему усмотрению.По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22