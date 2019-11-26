Согласно справке о проведенном исследовании 46 патронов калибра 5,6 мм являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, сотрудниками Отдела по ЮАО ФСБ России по городу Москве и Московской области, а также бойцов Росгвардии г. Москвы задержали 54-летнего москвича, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В ходе обследования жилого помещения подозреваемого на Судостроительной улице полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами.Согласно справке о проведенном исследовании 46 патронов калибра 5,6 мм являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения, 13 патронов калибра 6,35 мм являются патронами Браунинга образца 1906 г/в и относятся к категории боеприпасов, один патрон калибра 7,62 мм является патроном к пистолету образца 1930/1933 гг в конструкции Токарева (ТТ), один патрон калибра 9 мм является патроном отечественного производства к пистолетам Макарова (ПМ), (ПММ).Изъятые капсюли в фабричной упаковке в количестве 82 штук и россыпь комплектующих для изготовления патронов калибра 6,35 мм являются пулями и гильзами 6,35 мм. патронов Браунинга образца 1906 г/в. к пистолетам Астра различной модификации, Браунингу, а также к другому нарезному оружию, сконструированному под данный патрон.Дознанием ОМВД России по району Нагатинский Затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22