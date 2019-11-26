Заключить на год чрезвычайный контракт на транзит российского природного газа намерен Нафтогаз Украины. Но, оговариваются в украинской компании, договор с Газпромом должен соответствовать и украинскому законодательству, и европейским правилам.

Заключить на год "чрезвычайный" контракт на транзит российского природного газа намерен "Нафтогаз Украины". Но, оговариваются в украинской компании, договор с "Газпромом" должен соответствовать и украинскому законодательству, и европейским правилам.Так "Нафтогаз Украины" отреагировал на предложения "Газпрома", направленные в Киев в середине ноября, сообщает ТАСС. Действующие контракты как на поставку, так и на транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. Очередной раунд переговоров с участием представителей Москвы, Киева и Брюсселя должен пройти 29 ноября.Еврокомиссия предложила России и Украине заключить контракт по проекту трансъевразийского транзита газа на более чем 10 лет. Но учитывая объемы, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы. Это предложение сделал замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.Москва предлагает "пакетное решение". При нем заключается мировое соглашение по судебным спорам между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", а прямые закупки газа проводятся по сниженным на 20-25% тарифам, по отношению к тому, что сейчас Киев платит за газ по реверсу. Россия также рассматривает запасной вариант: Москва готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.На предложение "Газпрома" урегулировать судебные споры мировым соглашением "Нафтогаз" ответил отказом: но готов принять 2,6 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен заплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража, газом. Это позволит Киеву закрыть годовую потребность в природном газе. Кроме того, "Нафтогаз" в этом случае обещает отозвать абсурдный иск на 12 миллиардов долларов в Антимонопольную службу Украины на монопольное положение "Газпрома" в качестве транзитера российского газа на украинском рынке. Для "Газпрома" эти условия неприемлемы.