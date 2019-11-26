В первом чтении пакет нормативно-правовых актов о защите и поощрении инвестиций будет рассмотрен 10 декабря. Об этом парламентским журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В первом чтении пакет нормативно-правовых актов о защите и поощрении инвестиций будет рассмотрен 10 декабря. Об этом парламентским журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
К обсуждению законопроектов об инвестициях депутаты активно
привлекают представителей бизнеса и экспертного сообщества. Совещание с их
участием прошло на Охотном Ряду во вторник, 26 ноября. Первое чтение пакета
нормативно-правовых актов состоится 10 декабря, сказал Володин по итогам встречи.
Он напомнил, что законопроекты об инвестициях – совместного
действия, поэтому они были направлены в регионы для изучения. Важно получить
обратную связь от коллег-законодателей в субъектах Федерации, подчеркнул
председатель нижней палаты.
"Чтобы ко второму чтению мы могли еще раз сверить
позиции, получить обратную связь и только после этого выйти на принятие
законопроектов", – пояснил он.
Для их обсуждения и выработки предложений по доработке будет
создана рабочая группа. Ее возглавит первый зампред Госдумы Александр Жуков. В
нее войдут представители ряда комитетов нижней палаты: по экономической
политике, бюджету и налогам, по охране здоровья, по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям.
Нормы закона должны быть эффективными, подчеркнул Володин.
"От его принятия многое зависит в вопросах создания комфортной среды для
развития бизнеса, защиты капиталовложений", – обратил внимание спикер
Госдумы.