В первом чтении пакет нормативно-правовых актов о защите и поощрении инвестиций будет рассмотрен 10 декабря. Об этом парламентским журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В первом чтении пакет нормативно-правовых актов о защите и поощрении инвестиций будет рассмотрен 10 декабря. Об этом парламентским журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.К обсуждению законопроектов об инвестициях депутаты активнопривлекают представителей бизнеса и экспертного сообщества. Совещание с ихучастием прошло на Охотном Ряду во вторник, 26 ноября. Первое чтение пакетанормативно-правовых актов состоится 10 декабря, сказал Володин по итогам встречи.Он напомнил, что законопроекты об инвестициях – совместногодействия, поэтому они были направлены в регионы для изучения. Важно получитьобратную связь от коллег-законодателей в субъектах Федерации, подчеркнулпредседатель нижней палаты."Чтобы ко второму чтению мы могли еще раз сверитьпозиции, получить обратную связь и только после этого выйти на принятиезаконопроектов", – пояснил он.Для их обсуждения и выработки предложений по доработке будетсоздана рабочая группа. Ее возглавит первый зампред Госдумы Александр Жуков. Внее войдут представители ряда комитетов нижней палаты: по экономическойполитике, бюджету и налогам, по охране здоровья, по природным ресурсам,собственности и земельным отношениям.Нормы закона должны быть эффективными, подчеркнул Володин."От его принятия многое зависит в вопросах создания комфортной среды дляразвития бизнеса, защиты капиталовложений", – обратил внимание спикерГосдумы.